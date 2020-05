Care sunt beneficiile terapiei prin hipnoză? Terapia prin hipnoza sau hipnoterapia ne poate fi de ajutor in aceasta perioada, mai ales ca se poate face și de la distanța. Cand auzim de hipnoza cel mai probabil imaginația ne duce catre spectacolele de auzament, unde diferiți voluntari distreaza publicul, ei fiind sub efectul hipnotic al magicianului. Dar hipnoza terapeutica este diferita de... Read More Post-ul Care sunt beneficiile terapiei prin hipnoza? apare prima data in TaBu . Citeste articolul mai departe pe tabu.ro…

Sursa articol si foto: tabu.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Semintele de sunt bogate in vitamine si minerale, precum magneziu, fosfor, fier, seleniu si calciu. Acestea au un continut mare de fibre, acizi grasi Omega 3 si sunt bogate in proteine de inalta calitate, minerale esentiale si antioxidanti.

- Maslinele sunt apreciate pentru aroma lor intensa, dar și pentru proprietațile nutritive valoroase. Exista diferențe nutritive intre tipurile de masline, dar toate sortimentele aduc numeroase beneficii pentru sanatate. Pentru conservare, maslinele sunt ținute fie in saramura, fie in ulei. Maslinele…

- Multe dintre companiile locale sunt in aceasta perioada zdruncinate puternic de efectele pandemiei de coronavirus, iar numarul celor care apeleaza la disponibilizari sau trimiteri in șomaj tehnic crește de la ora la ora. Sunt insa și companii care au...

- Tom Hanks și soția sa, Rita Wilson, au fost diagnosticați cu noul coronavirus. Printr-o postare pe Instagram, Tom Hanks și-a anunțat urmaritorii de pe rețeaua sociala ca se afla in Australia, alaturi de soția sa, in momentul in care au fost testați. „Buna, tuturor! Sunt impreuna cu Rita in Australia.…

- Povestea cantareței și prezentatoarei de televiziune care și-a dorit sa devina mama este una foarte haioasa. Și asta pentru ca Mirela Vaida nu facea copii fiind foarte stresata și foarte obosita. Insa atunci cand ea și soțul ei s-au apucat sa faca, nu s-a mai oprit. Iar acum are 3 și vrea sa ma faca...…

- Beneficiile pentru sanatate ale dietei mediteraneene sunt recunoscute: s-a demonstrat ca o mulțime de legume, fructe, pește dar și uleiul de masline intaresc oasele, imbunatațesc sanatatea creierului și reduc riscul pentru unele tipuri de cancer, diabet, colesterol ridicat, boli de inima și accident…

- Altimate, companie membra a Grupului UTI, a finalizat recent implementarea unui sistem de semaforizare a trecerilor de pietoni pe DN 6, pe raza orașului Filiași. Creșterea continua a fluxului de autovehicule care tranziteaza aceasta localitate, blocajele frecvente și accidentele inregistrate au determinat…

- Meghan Markle vrea sa revina in actorie insa intr-un blockbuster in care sa aiba rolul unui supererou. Agentul acesteia susține ca ducesa iși va reinvia astfel cariera. „Meghan planuiește o serie de intalniri la Hollywood”, a declarat o sursa din apropierea sa, pentru New York Post. Ducesa de Sussex…