Care sunt avantajele certificatului verde european

Parlamentul European și statele membre au ajuns la un acord cu privire la certificatul verde, in contextul pandemiei de coronavirus. Se pare ca acest document are anumite avantaje, chiar daca multe persoane nu sunt de acord cu el, considerand ca „se incalca libertați”. Prim-vicepreședintele PNL, Rareș Bogdan, a vorbit despre avantajele pe care le ofera certificatul verde european. „Trebuie considerat o facilitate pentru ca pe langa avantaj pe baza vaccinului, el are inca doua componente. Pe de o parte, daca ai unul dintre cele patru vaccinuri operate la nivelul Europei, Pfizer, BioNTech, AstraZeneca,…