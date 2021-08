Care sînt beneficiile bananelor Bananele sint unele din cele mai consumate fructe in lume, dar, cu toate acestea, beneficiile lor nu sint cunoscute in totalitate. Pe linga faptul ca sint bogate in vitamina B6, bananele sint o sursa buna de vitamina C, fibre dietice și mangan. Sint, de asemenea, lipsite de grasimi și nu conțin colesterol. Bananele conțin multe vitamine, inclusiv: Vitamine B: B1, B2 și B6 vitaminele C ( Citeste articolul mai departe pe noi.md…

Sursa articol: noi.md

