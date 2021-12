Stiri pe aceeasi tema

- Angela Merkel le-a adresat sambata germanilor ultimul mesaj video saptamanal in calitate de cancelar. Ea le-a cerut solidaritate in lupta impotriva pandemiei COVID-19 si a facut un nou apel la vaccinare.

- Angela Merkel le-a adresat sambata germanilor ultimul mesaj video saptamanal in calitate de cancelar, cerandu-le solidaritate in lupta impotriva coronavirusului si facand un nou apel la vaccinare, scrie agerpres.ro.

- „Luati foarte in serios acest virus perfid”, a averizat Angela Merkel in ultimul sau mesaj video saptamanal in calitate de cancelar adresat germanilor, cerandu-le acestora sa fie solidari in lupta impotriva coronavirusului si facand un nou apel la vaccinare, transmite dpa, citat de Agerpres. „Suntem…

- Angela Merkel le-a adresat sâmbata germanilor ultimul mesaj video saptamânal în calitate de cancelar, cerându-le solidaritate în lupta împotriva COVID-119 si facând un nou apel la vaccinare, transmite dpa."Suntem la mijlocul acestui al patrulea val…

- Angela Merkel le-a cerut nemților, in ultimul mesaj in calitate de cancelar, sa se vaccineze – „Doar așa putem lupta impotriva coronavirusului„, transmite aceasta, conform Agerpres . „Suntem la mijlocul acestui al patrulea val al pandemiei intr-o situatie foarte grava, care in unele parti din tara noastra…

- Angela Merkel a fost intampinata cu flori, miercuri, la ultima sedinta de guvern in calitate de cancelar al Germaniei. Ea se retrage din funcția pe care a deținut-o fara intrerupere din 2005. Social-democratul Olaf Scholz se pregateste sa preia stafeta, la inceputul lunii decembrie, in cadrul unei aliante…

- Partidul Verzilor din Germania a aprobat duminica participarea la negocieri cu Partidul Social Democrat (SPD) si Partidul Liber Democrat (FDP) in vederea formarii viitorului guvern, transmite Reuters. Delegatii la o conferinta a Partidului Verzilor de la Berlin au votat in favoarea demararii…

- Partidul Verzilor din Germania a aprobat duminica participarea la negocieri cu Partidul Social Democrat (SPD) si Partidul Liber Democrat (FDP) în vederea formarii viitorului guvern, transmite Reuters, preluata de Agerpres.Delegatii la o conferinta a Partidului Verzilor de la Berlin au votat…