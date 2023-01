Care este structura anului școlar propusă pentru 2023-2024. Când este programată prima vacanță Proiectul supus dezbaterii publice prevede inceperea anului școlar 2023 – 2024 pentru elevi in 11 septembrie, iar ca data de incheiere a fost anunțata 21 iunie 2024. In total, ar urma sa fie 36 de saptamani de cursuri, imparțite in cinci module. Prima vacanța este propusa in perioada 28 octombrie – 5 noiembrie, iar cea de iarna – intre 23 decembrie și 7 ianuarie inclusiv. Urmatoarea saptamana de vacanța poate fi stabilita de inspectoratele școlare in perioada 12 februarie – 3 martie 2024. Desfașurarea programelor „Școala altfel” și „Saptamana verde” ar urma sa aiba loc… Citeste articolul mai departe pe business24.ro…

Sursa articol: business24.ro

- A fost publicat, in vederea consultarii publice, Proiectul de Ordin al ministrului educatiei privind structura anului scolar 2023 - 2024 anunta Ministerul Educatiei. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER ×…

- A fost publicat, in vederea consultarii publice, Proiectul de Ordin al ministrului educației privind structura anului școlar 2023-2024! In forma actuala, proiectul prevede: – Durata cursurilor: 36 de saptamani – Data inceperii cursurilor: 11 septembrie 2023 – Data incheierii cursurilor: 21 iunie 2024…

