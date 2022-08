Care este starea pacienților internați la Spitalul Floreasca în urma accidentului din Bulgaria Cei cinci romani raniți in accidentul din Bulgaria sunt in stare grava, dar stabila au transmis, duminica, reprezentanții spitalului Floreasca din Capitala. Aceștia sunt monitorizați in permanența și zilele urmatoare vor fi supuși unor intervenții chirurgicale. Cei cinci au fost internați imediat dupa accident in spitalele din Bulgaria, iar dupa evaluarea lor medicala aceștia au fost aduși sambata in Romania cu elicopterele MAI. Pe tot parcursul celor 5 zboruri, pacientii au fost asistati medical de catre echipaje medicale din cadrul UPU SMURD Bucuresti, Craiova, Constanta si Galati. Ultimul pacient… Citeste articolul mai departe pe libertatea.ro…

Sursa articol si foto: libertatea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul Afacerilor Externe a transmis ca, sambata seara, 10 romani, pasageri ai autocarului implicat in accidentul rutier de la Veliko Tarnovo, Bulgaria, nevatamati, au ajuns in Romania cu un autocar al aceleiasi firme de transport. Intre timp, cinci romani raniți in accident au fost transportați…

- Cei cinci romani raniti in accident au fost adusi in tara cu 4 elicoptere SMURD. Prima a ajuns o femeie a carei stare a fost evaluata ca fiind mai grava, urmata de alte doua femei și de doi barbați. Toți pacienții sunt internați la spitalul Floreasca, in stare stabila, dupa cum au anunțat medicii, informeaza…

- Ministerul Sanatatii informeaza sambata ca a fost constituita o echipa operativa care este gata sa acorde suportul necesar victimelor accidentului rutier petrecut in Bulgaria. Potrivit unui comunicat de presa, secretarul de stat din Ministerul Sanatatii responsabil cu asistenta medicala, Catalin Visean,…

- Ministrul Afacerilor Interne Lucian Bode a anuntat, sambata, ca primul pacient dintre cei cinci romani raniti in accidentul din Bulgaria a ajuns in Romania, la Spitalul Floreasca din Bucuresti si urmeaza ca si restul pacientilor sa fie transportati cu elicopterele SMURD sambata seara. Ministerul Sanatatii…

- DSU: Patru romani au murit in urma accidentului rutier petrecut in Bulgaria Foto: Arhiva/ Gina Poenaru Realizator: Ciprian Sasu - Reporter: Daniela Vasilescu Realizator: Patru români au murit în urma accidentului rutier petrecut azi-noapte în Bulgaria, anunta Departamentul…

- Un accident grav a avut loc intre un autocar inmatriculat in Romania si o masina din Olanda, in jurul orei 2.00, pe drumul catre Veliko Tarnovo – Ruse, pe tronsonul dintre satele Kutsina si Polikraishte, potrivit nova.bg. Seful DSU Raed Arafat a anuntat ca cinci romani raniti in accidentul din Bulgaria…

- Cinci romani raniti intr un accident in Bulgaria vor fi transportati, sambata, cu elicoptere, la Spitalul Floreasca din Capitala, a anuntat seful Departamentului pentru Situatii de Urgenta, Raed Arafat.Pentru cei cinci pacienti care sunt la spitalul din Veliko Tarnovo am trimis o echipa de evaluare,…

- Angajatul de la Citadin care a fost ranit grav in accidentul de saptamana trecuta din Pacurari a fost transferat joi dimineata cu elicopterul la Spitalul Floreasca din Bucuresti. Barbatul in varsta de 43 de ani se afla internat la Terapie Intensiva la Spitalul „Sf. Spiridon" de o saptamana. A trecut…