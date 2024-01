Stiri pe aceeasi tema

- Regele Charles al III-lea, in varsta de 75 de ani, a fost operat vineri pentru prostata marita, dupa ce a fost internat in spital in cursul diminetii, iar acum "se simte bine" si se asteapta sa petreaca cel putin o noapte in spital, relateaza BBC si SkyNews.Procedura a fost efectuata la spitalul…

- Regele Charles al III lea a fost internat vineri intr un spital londonez unde va suporta o interventie corectoare planificata pentru o hipertrofie benigna de prostata, a precizat tabloidul The Sun, citat de Reuters si Agerpres.roSuveranul britanic a sosit la spitalul privat London Clinic, unde nora…

- Regele Charles al III-lea, suveranul Marii Britanii, a fost internat vineri intr-un spital londonez unde va fi operat pentru o hipertrofie benigna de prostata, precizeaza Reuters, citata de Agerpres. Suveranul britanic a sosit la spitalul privat London Clinic, unde nora sa Kate, printesa de Wales, primeste,…

- Regele Charles al III-lea, 75 de ani, a fost internat vineri, 26 ianuarie, la spitalul privat London Clinic, unde va fi supus unei intervenții planificate pentru prostata marita, a anunțat Palatul Buckingham, transmite BBC.„Regele a fost internat in aceasta dimineata la un spital din Londra in vederea…

- Regina Camilla, partenera de viața a Regelui Charles, a participat recent la Serviciul de asistența pentru abuzuri domestice din orașul Swindon, Anglia. In cadrul evenimentului, aceasta a oferit detalii despre starea de sanatate a monarhului. Regele Charles al III-lea, in varsta de 75 de ani, urmeaza…

- Palatul Buckingham a anuntat, miercuri, ca Regele Charles al III-lea, in varsta de 75 de ani, va fi spitalizat saptamana viitoare din cauza unei hipertrofii benigne de prostata. „Ca milioane de barbati in fiecare an, regele a fost consultat pentru o hipertrofie de prostata. Afectiunea de care sufera…

- Problemele de sanatate se țin lanț in familia regala britanica. Saptamana viitoare, Regele Charles al III-lea se va prezenta la spital pentru a fi operat din cauza unei afectiuni la prostata, informeaza BBC. „La fel ca mii de barbati in fiecare an, Regele a solicitat tratament pentru o prostata marita”,…

- Atmosfera de poveste la Londra unde Regele Charles a fost gazda unui banchet grandios la Palatul Buckingham. La evenimentul organizat cu ocazia vizitei presedintelui Coreei de Sud au participat alaturi de cuplul regal si Printul si Printesa de Wales. Ca intotdeauna, Catherine a fost intruchiparea eleganței,…