- Femeia in varsta de 46 de ani a fost transportata de echipajul de prim ajutor la Spitalul “Sf. Spiridon”.Copilul a ajuns cu echipajul de terapie intensiva mobila la UPU Spitalului de copii “Sf. Maria” și este evaluat de catre medici.“Astazi, 01 aprilie, in jurul orei 10.30, polițiștii rutieri au fost…

- Un grav accident rutier a avut loc in Iași pe șoseaua Pacurari in urma caruia un copil de aproximativ 4 ani și bunica sa au fost acroșați de un autoturism. Bunica in varsta de 46 de ani a fost transportata de echipajul de prim ajutor la Spitalul “Sf. Spiridon”. Copilul a ajuns cu echipajul de terapie…

- Doi copii din Ucraina, care sufera de maladii grave, au fost preluati, duminica dimineata, de echipajele SMURD Iasi din vama Sculeni, pentru a fi transferati de pe Aeroportul International Iasi la un centru medical din Italia unde urmeaza a fi operati. Coordonatoarea SMURD Iasi, Diana Cimpoesu, a declarat…

- Doi pacienți care au suferit rani grave in urma bombardamentelor rusești asupra Kievului au fost transferați vineri seara cu ambulanța la Spitalul de Urgențe „Sf. Spiridon” din Iași. Dupa ce au fost ingrijiți doua zile, au fost transferați catre un centru de trauma din Israel.Cei doi pacienți care au…

- La o pensiune din localitatea Valea Lupului, o suburbie a Iasului, in care erau cazate sase femei din Ucraina si 10 copii, a fost solicitata asistenta medicala, patru dintre copii fiind transportati la spital, a informat astazi doctor Diana Cimpoesu, coordonatorul SMURD Iasi. Potrivit sursei citate,…

- O fetita de 13 ani din localitatea ieseana Tibana a ajuns la spital cu arsuri pe fata si pe mana dupa ce a incercat sa aprinda focul cu benzina. Aceasta locuia cu bunica sa, parintii fiind plecati la munca in Italia. „Prin apel la 112 am dirijat la fata locului elicopterul SMURD pentru ca momentul…

- Ieri a fost cel mai mare numar de noi infectari inregistrat la un sfarsit de weekend, in aceasta pandemie. 1.113 noi cazuri au fost raportate, incidenta pe judet a ajuns la 8,95 la mia de locuitori, iar pe municipiu resedinta de judet la 12,97 la mia de locuitori. Cele mai mari incidente pe judet sunt…

