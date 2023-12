Stiri pe aceeasi tema

- Vrei sa ii surprinzi pe cei dragi cu un desert delicios in noaptea de Revelion? Ei bine, prajitura ungureasca cu nuca poate fi alegerea potrivita. De ce ingrediente ai nevoie, dar și care este modul de preparare. Cum trebuie sa procedezi, pas cu pas, pentru a face aceasta delicatesa la tine acasa.

- Deja ne aflam in ultimele zile din 2023, iar daca vrem sa incercam sa dam o mana de ajutor destinului nostru, exista cateva tradiții pe care trebuie sa le respectam, in noaptea de Revelion! Bioenergoterapeutul Lidia Fecioru ne spune ca daca facem un lucru anume, am putea avea un 2024 de vis!De asemenea,…

- Pompierii din Alba vor verifica salile de evenimente, in noaptea de Revelion: Ce trebuie sa respecte patronii Pompierii din Alba vor lua la control salile de evenimente din Alba, in zilele urmatoare dar și in noaptea de Revelion. Aceștia vor verifica daca salile respecta numarul maxim de oameni admis…

- Primaria Timișoara a anunțat ca mijloacele de transport in comun care leaga centrul de restul orașului vor avea un program prelungit in noaptea dintre ani. „Noaptea de Revelion se anunța una cu adevarat speciala in zona centrala a orașului. Primaria Municipiului Timișoara, prin Casa de Cultura, a pregatit…

- Mai este foarte putin timp pana la noaptea dintre ani, iar pompierii au urmatoarele recomandari pentru dumneavoastra: „Renuntati la utilizarea petardelor, artificiilor periculoase sau a altor mijloace pirotehnice! NU permiteti copiilor jocul cu petarde si artificii! Toate aceste actiuni se pot intoarce…

- Metrorex a anunțat programul de Sarbatori. Trenurile de metrou vor circula de Craciun și Revelion dupa un nou grafic, la o distanța de 10 minute. In noaptea dintre ani, bucureștenii pot folosi transportul in comun ce funcționeaza dupa un program prestabilit.

- Tot mai multe restaurante din zona Turzii iși prezinta oferta de Revelion. Pentru petrecerea dintre ani, pachetele variaza intre 250 de lei și 500, in funcție de locație. Citește și: Petrecere de Revelion la restaurantul Gossner din Campia Turzii. Cat costa? „Restaurant Stejarii va invita sa petreceți…