Care este riscul de infectare cu noul coronavirus la bordul unui avion (studiu) Un nou studiu publicat joi, 15 octombrie, de Departamentul american al Apararii, sugereaza ca sistemele de ventilație din avioane filtreaza in mod eficient particulele ce conțin coronavirus, ceea ce inseamna ca riscul de infectare cu SARS-CoV-2 este unul redus. Studiul Departamentului Apararii din SUA susține cercetarile anterioare care arata ca sistemele de ventilație de pe […] The post Care este riscul de infectare cu noul coronavirus la bordul unui avion (studiu) appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Posibilitatea de a contracta COVID-19 intr-un avion este foarte scazut daca pasagerii poarta masca, potrivit unui studiu realizat la bordul unor aeronave Boeing 767 si 777 si publicat joi de armata americana, relateaza AFP potrivit Agerpres. Cercetatorii din cadrul Comandamentului de transporturi…

- Cele mai mari state europene inregistreaza zilnic cazuri noi de infecție chiar și de cateva ori mai multe decat in Romania, unde de o saptamana s-a depașit recordul de 3.000 pe zi. Și totuși, țara noastra este printre primele din Europa in ceea ce privește decesele. Este mai virulent virusul in Romania?…

- 14 politisti din cadrul Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ) Vaslui sunt confirmati pozitiv cu noul coronavirus, au transmis reprezentantii institutiei. Politistii testati pozitiv la SARS-CoV-2 se afla in carantina sau in izolare la domiciliu, potrivit unor decizii primite din partea reprezentantilor…

- O serie de studii publicate, vineri, au oferit cele mai puternice dovezi de pana acum ca infecțiile cu Sars-CoV-2 cresc, accelerat, in Marea Britanie, inca din luna august, sugerand urmeaza un nou varf, scrie The New York Times. Oamenii de știința de la Imperial College din Londra au spus ca prevalența…

- Candidatul Pro Romania la sefia Consiliului Județean Bacau, medicul Aurelia Taga a fost diagnosticata cu COVID-19, dupa ce una dintre colegele sale a fost si ea diagnosticata. Ea a declarat ca deocamdata nu are simptome. Candidatul s-a intalnit cu o zi inainte de aflarea rezultatului cu liderul partidului,…

- Pandemia a luat intreg mapamondul prin surprindere si inca se cauta explicatii si solutii pentru a depasi mai rapid aceasta criza medicala care paralizeaza totodata si economia mondiala. Printre industriile cele mai afectate de pandemie se numara si aviatia, de altfel un domeniu cu un rol vital in economia…

- 671 de romani vindecați de COVID-19 au donat plasma pentru tratarea pacienților infectați, in primele 4 luni de la debutul colectarii de plasma convalescenta in Romania, arata datele Institutului Național de Hematologie Transfuzionala, prezentate de Ministerul Sanatații. Procesul de colectare a plasmei…

- Premierul Italiei si sase ministri sunt cercetati penal pentru cum au gestionat pandemia de coronavirus. Cabinetul condus de Giuseppe Conte a fost anunțat, joi, ca va fi anchetat cu privire la felul cum a gestionat criza sanitara in ultimele luni. Procuratura Romei a deschis aceasta ancheta la sesizarea…