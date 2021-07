Stiri pe aceeasi tema

- In februarie 2020, premierul de atunci, Ludovic Orban aducea in discuție folosirea celebrelor trotinete electrice. Utilizarea de trotinete electrice a fost limitata la condiții similare cu cele pentru biciclete in Romania. Un decret de urgența a fost adoptat de guvernul Ludovic Orban inainte de a fi…

- Primarul din Drobeta Turnu Severin anunța ca se intenționeaza interzicerea trotinetelor electrice in zonele pietonale. „Este o decizie grea, dar necesara pentru siguranța noastra, a tuturor”, a spus Marius Screciu, primarul din Drobeta Turnu Severin, potrivit Mediafax. Edilul spune ca in ședința de…

- Primarul orasului Drobeta Turnu Severin anunta ca, intr-o sedinta programata pentru vineri, 30 iulie, se va decide interzicerea circulatiei trotinetelor electrice in zonele exclusiv pietonale si de promenada.

- Trotinetele electrice, tot mai des implicate in accidente, vor fi interzise in zonele exclusiv pietonale și de promenada din Drobeta Turnu Severin. Primarul a luat decizia dupa ce mai mulți trecatori au fost loviți, iar mulți alți locuitori au reclamat ca nu se simt in siguranța cand cei care conduc…

- Oslo interzice inchirierea trotinetelor electrice pe timp de noapte, adica intre orele 23:00 si 5:00, ca urmare a numarului mare de accidente, au decis autoritațile locale. Mai multe companii de inchiriere au luat deja hotararea de a mentine parcate trotinetele electrice in noptile din weekend sau de…

- Vanzarile de vehicule electrice (trotinete, biciclete, scutere, hoverboard-uri, accesorii pentru categorie) vor crește anul acesta cu aproximativ 20%, potrivit estimarilor evoMAG. Aceasta se va produce pe fondul cererii mai mari pentru astfel de produse, ca raspuns la traficul aglomerat din marile orașe,…

- Trotinetele electrice au devenit noul accesorii al anului 2021. Sunt la moda, sustenabile și, cel mai important, nu polueaza precum mașinile. Ceea ce este ingrijorator insa este faptul ca, in ultima vreme, cele mai multe dintre acestea au fost implicate frecvent in accidente rutiere. Fie ca sunt biciclete,…