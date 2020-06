Care este noua hotărîre a BNM privind politica monetară? Comitetul executiv al Bancii Naționale a Moldovei a decis sa mențina la același nivel valorile principalelor instrumente de politica monetara. Astfel, rata de baza aplicata la principalele operațiuni de politica monetara pe termen scurt este in continuare de 3,25 la suta anual. Totodata, ramin neschimbate ratele de dobinda la creditele și depozitele overnight - 6,25 la suta și, respectiv, 0,25 la Citeste articolul mai departe pe noi.md…

Sursa articol si foto: noi.md

