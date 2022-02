Stiri pe aceeasi tema

- Vladimir Putin, liderul care a reușit sa bage spaima in Occident sarbatorește fiecare aniversare privata ori naționala cu mare fast. Manifestari de la care nu lipsește formația sa preferata, singura la concertele careia Vladimir Putin nu s-a sfiit sa se manifeste ori sa cante odata cu trupeții. Nu este…

- Geopolitica se amesteca și in Eurovision 2022. Delegația ucraineana a declarat, marți, ca grupul Kalush Orchestra va reprezenta Ucraina la a 66-a ediție a concursului european a carui finala va avea loc la 14 mai, la Torino. Acest anunț intervine cu cateva zile dupa retragerea cantareței Alina Pash,…

- Invazia Rusiei in Ucraina ar urma sa inceapa, miercuri dimineața, la ora locala 3 dimineața, dupa cum susține o sursa americana din Kiev a cotidianului The Mirror, deși Vladimir Putin a anunțat ca retrage trupe de la granița cu Ucraina. Șefii Kremlinului vor ordona un atac asupra Ucrainei la aceasta…

- Fost Comandant Suprem al NATO și consilier al președintelui Barack Obama, generalul James Jones a vorbit, intr-un interviu acordat jurnalistei Ana Maria – Roman, la “News Hour with CNN” de la Antena 3, despre planurile președintelui rus Vladimir Putin in criza dintre Rusia și Occident. Generalul Jones…

- Generalul american James Jones, fost Comandant Suprem al NATO și consilier al președintelui Barack Obama, a vorbit la Antena 3 despre planurile președintelui rus, Vladimir Putin, in criza dintre Rusia și Occident. Jones l-a intalnit personal pe Putin la Moscova, intr-o vizita efectuata de…

- Statele Unite considera ca acuzatiile britanice conform carora Moscova încearca sa instaleze un lider pro-rus în Ucraina sunt "profund îngrijoratoare", a declarat Casa Alba sâmbata ca raspuns la o declaratie a ministerului de externe de la Londra, transmite duminica…

- Astazi, ora 18.00, primul meci din 2020 in Sala “Timotei Cipariu” | Volei Alba Blaj – CS Mioveni, in Cupa Romaniei Astazi, de la ora 18.00, in Sala “Timotei Cipariu” este primul meci de volei feminin din 2022, partida retur din cadrul sferturilor de finala ale Cupei Romaniei, dintre Volei Alba Blaj…

- Președintele rus Vladimir Putin il va informa pe omologul sau chinez Xi Jinping cu privire la discuțiile dintre Moscova și NATO atunci cand se va deplasa la Beijing luna viitoare, a declarat marți purtatorul de cuvant al Kremlinului, Dmitri Peskov, conform Reuters.