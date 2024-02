Stiri pe aceeasi tema

- Președintele belarus Aleksandr Lukașenko intenționeaza sa candideze pentru un nou mandat de președinte. Lukașenko e la putere in Belarus din 1994, fiind poreclit „ultimul dictator al Europei”, un aliat al președintelui rus Vladimir Putin. „O voi face”, a menționat Lukașenko, in timp ce a vorbit…

- Presedintele rus Vladimir Putin a dat asigurari miercuri ca omologul sau american Joe Biden este mai „previzibil” pentru Moscova decat rivalul sau Donald Trump, dar a mentionat ca Moscova este pregatita sa „lucreze” cu castigatorul alegerilor prezidentiale din Statele Unite, oricine ar fi el, relateaza…

- Este de asteptat ca discursul președintelui rus Vladimir Putin sa fie pronuntat in intervalul 23 februarie - 8 martie, cu maximum o saptamana inainte de scrutinul prezidențial din Federația Rusa, informeaza cotidianul rus Kommersant, citand patru surse apropiate administratiei prezidentiale de la Moscova.Potrivit…

- Peste jumatate de milion de rusi s-au angajat in industria de aparare incepand din anul 2022, a anuntat vineri presedintele rus Vladimir Putin, o cifra ce ilustreaza intensitatea efortului de razboi pentru a sustine asaltul asupra Ucrainei, relateaza agentiile AFP si EFE, citate de Agerpres."In ultimul…

- Comisia Electorala Centrala din Rusia a publicat declarația de venituri a lui Vladimir Putin, care s-a inscris in cursa pentru alegerile prezidențiale ruse din martie. Conform acesteia, Presedintele are, la fel ca in urma cu 6 ani, un apartament, un garaj si trei masini vechi. A vindut un teren si a…

- In primul sau discurs de campanie pentru alegerile prezidențiale, Putin promite sa faca din Rusia o 'putere suverana'Presedintele rus Vladimir Putin a promis ca va face din Rusia o "putere suverana", in timpul unei alocutiuni adresate duminica partidului de guvernamant, primul sau discurs de campanie…

- Președintele rus Vladimir Putin le-a transmis soldaților care au luptat in Ucraina ca va candida din nou la alegerile prezidențiale din 2024, o decizie care ii va permite fostului spion KGB sa ramana la putere cel puțin pana in 2030. Vladimir Putin a transmis ca va candida pentru un nou mandat prezidențial…