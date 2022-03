Stiri pe aceeasi tema

- Alba Iulia se pregatește de cel mai pesimist scenariu: Reparatii la sistemul de alarmare pentru punerea in functiune a sirenelor Alba Iulia se pregatește de cel mai pesimist scenariu: Reparatii la sistemul de alarmare pentru punerea in functiune a sirenelor Primaria municipiului Alba Iulia achiziționeaza…

- Diferența dintre un televizor QLED și OLED se reduce pur și simplu la tehnologia pe care o folosesc pentru a produce imaginile de pe ecran. Restul ține de preferințele personale. Explorați diferențele tehnice de mai jos și descoperiți care dintre ele s-ar potrivi nevoilor dvs. de vizionare. Daca sunteți…

- Ministerul Finanțelor a virat capitalul social nevarsat timp de 17 ani la Fondul proprietatea devenind astfel acționar al Fondului proprietatea și închizând un capitol istoric, a declarat Adrian Câciu, ministrul Finanțelor, la începutul ședinței de Guvern.„Ministerul…

- Criza declansata din umbra de Iohannis, in care Citu si penibila lui #echipacastigatoare au functionat pe post de simple marionete, avea sa produca, practic, relansarea in forta a AUR pana la a-l ajuta sa ajunga la cele peste 20 de procente de acum (mai exact, 20,6, cf. INSCOP). AUR, partidul lui George…

- Practic nu exista nimic in comun intre NATO și CSTO (Organizația Tratatului de Securitate Colectiva). Aceasta opinie a fost exprimata de catre omul de stat israelian, diplomatul, expertul militar-politic, fostul șef al Serviciilor Speciale israeliene "Nativ", Yakov Kedmi, in cadrul unei intrevederi…

- ”In cursul acestei seri, 15 ianuarie a.c., s-a remediat total defectiunea aparuta la sistemul electronic de rezervari. In acest moment, sistemul electronic de rezervari functioneaza la parametri normali online si la ghiseele CFR Calatori din toate statiile si agentiile de voiaj. CFR Calatori cere scuze…

- Incepand de maine, instituțiile publice nu mai au voie sa solicite persoanelor fizice și firmelor copii de pe avize sau alte documente emise de catre alte instituții. Legea a fost promulgata inca din noiembrie 2021, insa intra in vigoare abia de maine. Actul normativ a fost promulgat de președintele…

- In laboratorul de secventiere de la Institutul „Matei Bals”, cercetatorii au constatat ca noua varianta a adunat toate mutatiile de pana acum, dar are si unele noi. Conform specialistilor, noua tulpina are peste 30 de mutatii, asta inseamna ca are cat toate tulpinile de pana acum: afla, beta, gamma,…