Care este de fapt, cel mai sănătos sortiment de măsline Maslinele necoapte sunt incredibil de amare si nu sunt comestibile. Pentru a deveni acele fructe gustoase cu care suntem familiarizati, trebuie eliminata o substanta numita oleuropeina, acest lucru fiind posibil printr-o varietate de procese. Maslinele verzi si maslinele negre nu sunt de fapt tipuri de masline. Diferenta dintre ele este aceea ca maslinele verzi sunt culese […] Citeste articolul mai departe pe romanialibera.ro…

Sursa articol si foto: romanialibera.ro

