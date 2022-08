Stiri pe aceeasi tema

- Horia Moculescu s-a simțit rau la un eveniment, unde a fost invitat sa i se ofere un premiu. Artistul a facut primele declarații despre starea sa de sanatate și a marturisit ca recent a fost infectat și cu COVID-19.Celebrul compozitor a avut nevoie de intervenția oamenilor din jur, dupa ce nu s-a simțit…

- Maria Andria a fost ceruta de soție de ”Maluma ... de Cipru”. Solista a dat vestea cea mare in direct la Antena Stars, și a facut și primele dezvaluiri despre data și locația unde va avea loc nunta. Mai mult, a spus și daca se gandesc deja sa aiba un copil.

- Mihai Morar a prezentat ani de zile o emisiune mondena la Antena Stars. La inceputul pandemiei, prezentatorul a renunțat la televiziune și a continuat cu jobul de la Radio Zu. Are și un podcast pe Youtube, insa acum, intr-un interviu pentru revista VIVA! , a vorbit despre revenirea pe TV și ofertele…

- In exclusivitate pentru Antena Stars, Liviu Puștiu a dezvaluit ca a primit o moștenire valoroasa, la scurt timp dupa ce a pierdut totul in incendiu. Ce a marturisit artistul, mai ales pentru ca acum și-a facut un nou studio.

- Jador este unul dintre artiștii renumiți din țara, care se bucura de un succes colosal pe plan profesional. Ei bine insa, chiar daca acum are tot ceea ce iși dorește, lucrurile nu au stat la fel și in trecutul sau. Iata ce ofeta a primit in adolescența pentru a face bani. Declarații exclusive la Antena…

- In exclusivitate pentru Antena Stars, Nicoleta Voicu a marturisit cum și-a insușit un lucru care nu era al ei, chiar pe strada. Ce a dezvaluit vedeta despre intamplarea stranie din viața ei. Ce și-a dorit indragita interpreta de muzica populara și ce a primit.

