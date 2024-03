Politehnica îl aduce pe Kasparov la Tech Talks by UPT, în 17 mai, la Timișoara

Universitatea Politehnica Timișoara anunță ediția din 2024 a evenimentului său emblematic, Tech Talks by UPT,ce va avea loc în data de 17 mai 2024 la Cinema Timiș. Sub tema „AI for Humanity”, evenimentul își propune să exploreze impactul… [citeste mai departe]