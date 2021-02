Stiri pe aceeasi tema

- Vaccinul anti-COVID19 dezvoltat de Universitatea Oxford si AstraZeneca ofera un raspuns imunitar bun la persoanele in varsta, chiar daca exista o lipsa de date privind eficacitatea sa exacta, a declarat miercuri Andrew Pollard care conduce testele clinice pentru vaccinul Oxford, potrivit Reuters. Intrebat…

- Autoritatea germana pentru vaccinuri și-a reiterat astazi recomandarea de a nu autoriza vaccinul anti-Covid al AstraZeneca pentru persoanele cu varsta de 65 de ani și peste. Aceasta are avand o opinie opusa autoritații de reglementare europene, potrivit AFP. „Vaccinul este recomandat, in prezent, doar…

- AstraZeneca și ministrul german al sanatații, Jens Spahn, au respins informațiile potrivit carora vaccinul anti-COVID dezvoltat de companie ar avea o eficacitate scazuta in randul varstnicilor, relateaza CNBC . Dezmințirea acestora a venit dupa ce mai multe ziare germane printre care Bild și Handelsblatt…

- Naturalistul britanic David Attenborough, in varsta de 94 de ani, a fost vaccinat impotriva Covid-19, relateaza BBC. Nu este cunoscut ce vaccin a primit cunoscutul realizator si prezentator de televiziune, avand in vedere ca in Marea Britanie trei seruri au primit aprobare pentru utilizare…

- AZD1222, dezvoltat de compania farmaceutica AstraZeneca si Universitatea Oxford impotriva maladiei COVID-19, a devenit marti primul vaccin din lume ale carui rezultate de eficienta au fost validate de o revista stiintifica, The Lancet, informeaza AFP, DPA si Reuters. Publicarea acestor rezultate, ce…

- Vaccinul dezvoltat de Universitatea Oxford și AstraZeneca a atins eficacitatea de 90% accidental, datorita unei greșeli cu final fericit care a facut ca unii participanți la studiile clinice sa primeasca jumatate de doza la prima inoculare, noteaza Guardian, potrivit Hotnews.Cercetatorii au dezvaluit…

- Vaccinul anti-Covid-19 dezvoltat de Universitatea Oxford si compania AstraZeneca este sigur si declanseaza un raspuns imun similar la adultii din toate grupele de varsta, susțin rezultatele unui studiu date astazi publicitații și citate de tvr . Rezultatele preliminare ale acestui studiu de faza a doua…