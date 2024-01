Care este calea corectă pentru a regla inteligența artificială? Binele public! Unele propuneri guvernamentale incurajeaza dezvoltarea rapida a IA. Dar alte proiecte de lege incearca sa o țina in frau și sa protejeze impotriva cazurilor de utilizare periculoase și a incursiunilor in viața privata și libertațile cetațenilor. Și o serie de inițiative incearca chiar sa accelereze și sa franeze dezvoltarea IA in același timp. In SUA, […] The post Care este calea corecta pentru a regla inteligența artificiala? Binele public! first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

- Hidrologul rus Alexander Tsvetkov a fost arestat in februarie 2023, dupa ce un soft cu inteligența artificiala a stabilit ca fizionomia lui corespunde in proporție de 55% cu portretul robot al unui criminal in serie realizat in urma cu 20 de ani, in baza indiciilor furnizate de un martor.

- Inteligenta artificiala si metode de predare interactive – asa cred expertii internationali in educatie ca poate sa progreseze scoala romaneasca. Asta dupa ce ne-au anuntat ca elevii de 15 ani sunt analfabeti functionali, adica citesc dar nu știu ce citesc. Suna SF pentru profesorii care spun ca ministerul…

- Dezvoltarea inteligenței artificiale este concentrata in mainile a prea puține companii, ceea ce le ofera o putere totala asupra acestei tehnologii care evolueaza rapid. O explozie a interesului pentru inteligența artificiala a fost starnita de ChatGPT al OpenAI la sfarșitul anului trecut, datorita…

- N-am crezut ca in Zalau funcționeaza un adevarat centru educațional de robotica. Brainstorms este o echipa alcatuita din elevi talentați, tineri pasionați de programare, de inteligența artificiala, adolescenți dornici sa invețe, sa se perfecționeze. Intregul proiect este coordonat de profesorul Alexandru…

- Dictionarul Cambridge a dezvaluit ca ”hallucinate” (”a halucina”) a fost ales cuvantul anului 2023, dupa ce termenul a obtinut o definitie suplimentara legata de producerea de informatie falsa de catre inteligenta artificiala (AI), informeaza DPA si PA Media, preluate de Agerpres. Halucinatiile AI,…

- Elon Musk a furnizat informații despre primul model de inteligenta artificiala generativa dezvoltat de start-up-ul sau xAI, numit „Grok”. Acest model are capacitatea de a accesa in timp real platforma sociala X (fosta Twitter) și va fi inițial disponibil pentru abonații care au cel mai scump pachet…

- Cercetatorii de la Universitatea Stanford au publicat un raport care clasifica cat de transparente sunt modelele de inteligența artificiala. Din pacate, veștile nu sunt bune deloc, scrie playtech.ro .

- Foxconn, cel mai mare producator mondial de electronice și Nvida, companie cu capitalizare de 1.000 miliarde dolari, au anunțat o colaborare extinsa pentru construirea unor „uzine de AI”, o noua clasa de centre de date care pot accelera dezvoltarea mașinilor autonome, dar și a roboților industriali.