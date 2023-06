Stiri pe aceeasi tema

- Tribunalul Bucuresti a pronuntat deschiderea procedurii de faliment in cazul companiei Euroins pe data de 9 iunie. Astfel, potrivit legii, toate politele emise de companie mai sunt valabile 90 de zile de la data deschiderii procedurii de faliment. La data de 8 septembrie 2023, politele de asigurare…

- Concedieri la stat si lipsa banilor pentru plata pensiilor? Ce spune ministrul Budai despre zvonurile vehiculate Concedieri la stat si lipsa banilor pentru plata pensiilor? Ce spune ministrul Budai despre zvonurile vehiculate Marius Budai a explicat faptul ca nu este vorba de concedieri in randurile…

- Agentia Nationala pentru Locuinte (ANL) nu percepe taxe pentru prelucrarea dosarelor de inscriere/datelor/cererilor depuse la institutie si avertizeaza persoanele care sunt contactate telefonic sau primesc mesaje SMS/emailuri pentru efectuarea unor plati online sa nu dea curs solicitarilor.

- Realizatorul TV Dan Negru e indignat de prețurile din Aeroportul Otopeni și inaintea unui zbor la Salonic a postat un mesaj pe Facebook in care nu-și ascunde uimirea ca biletele de avion costa cat apa plata.„Un zbor din București pana la Salonic-Grecia- costa cat trei (3) litri de apa plata in aeroportul…

- La data de 31 decembrie 2022, in județul Maramureș existau 20.711 persoane cu dizabilitați, dintre care 18.344 erau adulți, iar 2.427 erau copii, arata datele Direcției Generale de Asistența Sociala și Protecția Copilului. Numarul dosarelor noi intrate anul trecut a fost de 2.923, care au fost incadrate…

- Camera de solutionare a litigiilor FIFA a cerut clubului Leeds United sa-i plateasca atacantului francez Jean-Kevin Augustin suma de 28 de milioane de euro pentru rezilierea abuziva a contractului sau, informeaza lefigaro.fr.Fostul jucator al PSG a fost imprumutat de Leipzig in ianuarie 2020 cu obligatia…

- McLaren, una dintre echipele de mare tradiție din Formula 1, va trebui sa achite o amenda in valoare de 740.000 de euro, dupa ce team-ul britanic a fost gasit vinovat pentru moartea unui angajat, survenita in 2016. Decesul lui David Oldham, un inginer al companiei, s-a produs in urma cu șapte ani.…

- Din 1 aprilie, gazele și energia electrica se scumpesc din nou. La curentul electric, majorarea va fi compensata de stat.Un nou val de scumpiri vine peste populația Romaniei chiar cu prima zi a lunii aprilie, care vor plati facturi mai mari. Energia electrica și gazul se scumpesc. O veste buna ar…