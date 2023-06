Stiri pe aceeasi tema

- O noua transa de 250 de lei va fi incarcata, de la 15 iunie, pe cardurile pentru alimente si mese calde, astfel ca se vor transfera 600 milioane de lei catre toti cei 2,4 milioane de beneficiari eligibili, a anuntat vineri ministrul Investitiilor si Proiectelor Europene, Marcel Bolos. ‘Am primit zilele…

- O noua transa de 250 de lei va fi incarcata, de la 15 iunie, pe cardurile pentru alimente si mese calde, astfel ca se vor transfera 600 milioane de lei catre toti cei 2,4 milioane de beneficiari eligibili, a anuntat vineri ministrul Investitiilor si Proiectelor Europene, Marcel Bolos, relateaza Agerpres.…

- Ministrul Investitiilor si Proiectelor Europene, Marcel Bolos, a declarat joi, dupa o vizita de lucru in Prahova, ca in Saptamana Mare vor fi incarcate, in avans, cardurile de alimente din cadrul programului Sprijin pentru Romania cu transa de 250 de lei aferenta lunii aprilie, conform Agerpres.roPana…

- Sprijinul pentru alimente și mese calde acordat romanilor vulnerabili continua și in 2023, odata cu majorarea cu 12,5% a pragului de venit pana la care se acorda dreptul. Cardurile pentru produse alimentare și mese calde au fost reincarcate cu o tranșa noua de 250 de lei. Un numar de 2,4 milioane de…