Cardiologul Tesloianu a fost arestat 30 de zile! Ar fi implantat 238 de dispozitive extrase din cadavre

Stiri pe aceeasi tema

- Medicul Nicolae Dan Tesloianu a fost arestat pentru 30 de zile Tribunalului București. Doctorul a contestat masura preventiva. Doctorul de la spitalul Sf Spiridon din Iași este acuzat de abuz in serviciu, in forma continuata, complicitate la continuarea executarii lucrarilor dupa dispunerea opririi…

- UPDATE Tribunalul Bucuresti a dispus, sambata, arestarea preventiva pentru 30 de zile a medicului cardiolog Dan Tesloianu de la Spitalul „Sf. Spiridon” din Iasi, pus sub acuzare de Parchetul General pentru ca refolosea stimulatoare cardiace extrase din cadavre. Decizia instantei nu este definitiva,…

- Un medic din Iași a fost reținut de procurori pentru abuz in serviciu, principala acuzație fiind ca le-ar fi implantat pacienților dispozitive extrase din cadavre. Medicul este angajat la Spitalul ”Sf. Spiridon” din Iasi. Procurorii il acuza de abuz in serviciu, in forma continuata (238 de acte materiale).…

- Procurorii din cadrul Secției de urmarire penala a PICCJ au dispus efectuarea in continuare a urmaririi penale fața de o persoana fizica avand calitatea de medic la un spital din municipiul Iași, sub aspectul savarșirii infracțiunilor de abuz in serviciu, in forma continuata, prevazuta de art. 297 Cod…

- Biroul de informare și relații publice din cadrul Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casație și Justiție (PICCJ) a anunțat azi, 18 februarie, ca procurorii din cadrul Secției de urmarire penala a PICCJ au dispus efectuarea in continuare a urmaririi penale fața de o persoana fizica avand calitatea…

- Dan Tesloianu, medicul cardiolog din Iasi acuzat ca reutiliza stimulatoare cardiace de la pacienți decedați , a fost retinut pentru 24 de ore. Procurorii au gasit sume de bani, 25 de stimulatoare/defibrilatoare cardiace si 36 de tablouri apartinand unor pictori nationali de renume, in urma perchezitiilor…

- Parchetul General a anuntat sambata ca a dispus retinerea pentru 24 de ore a unui medic de la Spitalul Sf. Spiridon din Iasi, in dosarul stimulatoarelor cardiace extrase din cadavre si montate la pacienti. „Procurorii din cadrul Sectiei de urmarire penala a PICCJ au dispus efectuarea in continuare a…

- Procurorii din cadrul Secției de urmarire penala a PICCJ au dispus efectuarea in continuare a urmaririi penale fața de o persoana fizica avand calitatea de medic la un spital din municipiul Iași, sub aspectul savarșirii infracțiunilor de abuz in serviciu, in forma continuata, prevazuta de art. 297 Cod…