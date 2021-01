Stiri pe aceeasi tema

- CHIȘINAU, 16 ian - Sputnik. Benzina și motorina s-au scumpit pe 16 ianuarie cu aproximativ un leu la unele stații de alimentare din Chișinau. Gazul lichefiat s-a scumpit cu aproape 80 de bani. © Sputnik / Miroslav RotariCat costa acum euro și dolarul la banci și ce curs valutar a anunțat BNM…

- Veste pentru romani: val de scumpiri de la 1 ianuarie 2021 la curent, carburanți și țigari. Atat accizele la motorina și benzina, cat și tarifele practicate de furnizorii de energie electrica vor crește. Veste proasta pentru cei cu mașini pe benzina și motorina: Prețul carburanților va crește de la…

- Carburantii auto, dar si tigarile se vor scumpi, de anul viitor. Ministerul Finantelor a publicat miercuri noul nivel al accizelor valabil de la 1 ianuarie 2021. Nivelul accizelor aplicabil in anul 2021 a fost stabilit prin „actualizarea cu cresterea preturilor de consum comunicata oficial de Institutul…

- Carburantii auto, dar si tigarile se vor scumpi, de anul viitor. Ministerul Finantelor a publicat miercuri noul nivel al accizelor valabil de la 1 ianuarie 2021. Articolul Vin scumpirile. Benzina, motorina și țigarile din nou la rand apare prima data in Someșeanul.ro .

- S-a aflat care este vestea momentului pentru romanii cu mașini pe motorina și benzina. S-a aflat ce se va intampla cu prețul la carburanți incepand cu anul viitor. Vești proaste pentru șoferi. Ce se intampla cu prețul la benzina și motorina din prima zi a lui 2021 Este vestea momentului pentru șoferii…

- Carburanții sunt tot mai scumpi. In noiembrie, prețul benzinei a urcat la cel mai ridicat nivel de la inceputul crizei sanitare. Un plin ne costa acum mai mult in medie cu aproximativ 20 de lei fața de lunile din primavara.

- Romania are al doilea cel mai mic pret la benzina si motorina din Uniunea Europeana, dupa Bulgaria, arata ultimele date ale Oil Bulletin, publicatie a Comisiei Europene, analizate de AGERPRES. Astfel, incepand cu data de 19 octombrie, benzina costa in Romania 0,934 euro pe litru in medie, in timp…

- Veste pentru cei cu mașini pe benzina și motorina: prețul petrolului este la minimul ultimelor trei saptamani pe fondul creșterii cazurilor de infecție cu COVID-19. Cazurile cresc, prețul petrolului scade. A ajuns la minimum ultimelor 3 saptamani Ieri, prețul petrolului Brent cu livrare in decembrie…