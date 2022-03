Stiri pe aceeasi tema

- Cat de important este comerțul cu Rusia pentru statele Uniunii Europene, inclusiv Romania? Intrebarea devine extrem de relevanta in acest moment, iar impactul crizei din Ucraina ar putea fi sever pentru economia europeana.

- Comisia Europeana (CE) a publicat marti planuri privind reducerea dependentei blocului comunitar de importurile de gaze naturale rusesti cu doua treimi anul acesta si incetarea dependentei de livrarile de combustibil din Rusia ‘mult inainte de 2030’, transmite Reuters. Executivul comunitar va reduce…

- Secretarul american al Apararii, Lloyd Austin, a dispus trimiterea a inca 7.000 de militari americani in Europa, pentru a permite consolidarea apararii tarilor de pe flancul estic al NATO, inclusiv a Romaniei, in contextul razboiului declansat de Rusia contra Ucrainei.

- Directorul Institutului de Stiinte Politice si Relatii Internationale al Academiei Romane, Dan Dungaciu, a declarat joi, pentru AGERPRES, ca Rusia nu se va opri pana nu va obtine garantiile cerute si ca este foarte greu de intrezarit o solutie diplomatica in termeni formali. Fii la curent…

- Romania are suficiente stocuri de gaze in depozite pentru gestionarea perioadei sezonului rece. Aceasta a fost una dintre concluziile sedintei unui grup de lucru convocat de premierul Nicolae Ciuca, in urma invaziei Ucrainei de catre Rusia. Totodata, Guvernul susține ca monitorizeaza și evalueaza intrarile…

- La intrebarea: „Care credeti ca ar fi cea mai buna solutie pentru asigurarea securitatii tarii noastre?”, 47% dintre respondenti au raspuns – „Neutralitatea”, 14,1% – „Unirea cu Romania”, 11,3 – „Aderarea la UE”, 6,1% – „Aderarea la NATO”, 4,3% – „Cooperarea cu Rusia”, 1,6% – „Cooperarea cu SUA”, 0,3%…

- Actuala criza creata de Rusia este despre securitatea intregului spatiu euro-atlantic, iar Romania trebuie sa fie pregatita și pentru scenariul in care Rusia va refuza calea dialogului, a declarat Klaus Iohannis, ieri, la finalul ședinței CSAT convocate in contextul tensiunilor tot mai mari privind…

