Stiri pe aceeasi tema

- Purtatorul de cuvant al Guvernului, Dan Carbunaru, subliniaza ca, asa cum s-a convenit in cadrul negocierilor dintre Guvern si sindicate, majorarea salariala acordata angajatilor din sistemul de educatie reprezinta un avans din cresterile salariale de care ar urma sa beneficieze

- Purtatorul de cuvant al Guvernului, Dan Carbunaru, spune ca, asa cum s-a convenit in cadrul negocierilor dintre Guvern si sindicate, majorarea salariala acordata angajatilor din sistemul de educatie reprezinta un avans din cresterile salariale de care ar urma sa beneficieze personalul didactic/didactic…

- Purtatorul de cuvant al Guvernului, Dan Carbunaru, subliniaza ca, asa cum s-a convenit in cadrul negocierilor dintre Guvern si sindicate, majorarea salariala acordata angajatilor din sistemul de educatie reprezinta un avans din cresterile salariale de care ar urma sa beneficieze personalul didactic/didactic…

- Purtatorul de cuvant al Guvernului, Dan Carbunaru, a anunțat duminica, de la Palatul Victoria, ca Executivul a pregatit o ordonanța de urgența care prevede majorari... The post Guvernul are aceeași oferta cu carduri valorice pentru profesori, respinsa deja de sindicate appeared first on Special Arad…

- Purtatorul de cuvant al Guvernului, Dan Carbunaru, a anunțat joi seara, dupa ședința coaliției privind greva profesorilor, ca formele care permit majorari de salarii s-au epuizat in actuala lege a salarizarii. Pana la urmatoarea lege, cadrele didactice vor primi doar cardurile de 2.500 de lei. Executivul…

- Purtatorul de cuvant al Guvernului, Dan Carbunaru, a prezentat joi noile drepturi de care vor beneficia cadrele didactice in baza legilor Educatiei, care ar urma sa intre in vigoare de la 1 septembrie.

- Purtatorul de cuvant al Guvernului, Dan Carbunaru, a anunțat noi drepturi pe care Legile Educației, care vor intra in vigoare de la 1 septembrie, le vor aduce celor care lucreaza in sistemul de educație. Sunt vizați cei din invațamantul preuniversitar, cat și cei din invațamantul universitar. cadrele…

- Purtatorul de cuvant al Guvernului, Dan Carbunaru, a declarat joi despre majorarea preturilor la politele RCA ca autoritatea responsabila este ASF si cu siguranta, zilele urmatoare Autoritatea va analiza si va lua deciziile care se impun intr-un astfel de context.Purtatorul de cuvant al Guvernului…