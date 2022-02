Caravane medicale pentru locuitorii din zonele defavorizate Pacientii din zonele defavorizate vor avea acces mai usor la servicii medicale: asistenti comunitari, caravane si ajutor pentru gravide. Locuitorii din comunitațile izolate sau care nu au medic de familie vor beneficia de servicii medicale oferite de medici specialiști, in urma deciziei luate in Camera Deputaților, de modificare a Legii asistenței medicale mobile. Proiectul a fost inițiat de catre deputatul USR Tudor Pop și prevede accesul pacienților din zonele lipsite de infrastructura medicala la serviciile de sanatate. In funcție de nevoile identificate in comunitați, se poate ajunge chiar… Citeste articolul mai departe pe newsbv.ro…

Sursa articol si foto: newsbv.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Locuitorii zonelor defavorizate ar putea beneficia de ajutor RADIO ROMÂNIA ACTUALITATI - Locuitorii zonelor defavorizate în care accesul la medic este dificil vor beneficia de ajutorul caravanelor medicale - prevede un proiect de lege adoptat de Camera Deputatilor. Pacientii…

- Toti romanii din zonele defavorizate vor putea beneficia de asistenta medicala mobila datorita proiectului initiat de deputatul USR Tudor Pop, adoptat marti, cu unanimitate de voturi, de Camera Deputatilor, in calitate de for decizional, a anuntat USR. Legea merge la promulgare. „Votul dat astazi pe…

- Un proiect legislativ al USR-ului a fost intampinat cu reactii pozitive in Parlament. Initiativa se refera la eliminarea posibilitatii de a renunța voluntar la titlul de doctor. Proiectul a primit luni aviz pozitiv de la Comisia de Munca din Camera Deputaților – prima camera sesizata, a declarat pentru…

- Un proiect de lege care a fost votat de Senat si acum se afla in dezbatere in Camera Deputatilor introduce serviciile medicale in ambulatoriu mobil pentru comunitatile defavorizate din tara. Proiectul de lege vine in completarea Legii nr. 95/2006, iar principalele modificari sunt introducerea conceptului…

- Asistenta de sanatate publica este garantata de stat si finantata de la bugetele de stat, bugetele locale, bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate.Chiar si asa, calitatea de asigurat nu ofera acces complet la sistemul medical din Romania.

- Anumiți bolnavi, inclusiv cei ce au trecut prin COVID-19, vor avea prioritate la efectuarea investigațiilor medicale, potrivit unei Hotarari ce a fost oficializata joi. Ministerul Sanatații și Casa Naționala de Asigurari de Sanatate au stabilit modul de contractare și decontare a serviciilor medicale…

- Guvernul Cițu a trimis in Parlament un proiect de lege prin care largește in mod nejustificat interceptarile electronice, acuza Asociația pentru Tehnologie și Internet (ApTI). Potrivit acesteia, demersul evita orice dezbatere publica, este nedemocratic și chiar jignitor. Proiectul a fost adoptat…

- Chiar in ultima ședința, Guvernul Cițu a trimis in Parlament un proiect de lege prin care largește in mod nejustificat interceptarile electronice, acuza Asociația pentru Tehnologie și Internet (ApTI). Potrivit acesteia, demersul evita orice dezbatere publica, este nedemocratic și chiar jignitor. Proiectul…