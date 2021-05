Caravana vaccinarii in mediul rural a ajuns sambata, 29 mai, in comuna Ațintiș. "Locuitorii acestei comune, dar și cei din localitațile limitrofe, s-au vaccinat fara programare in centrul mobil amenajat de Primarie la Școala Gimnaziala Ațintiș. Ana-Lucia Hang, subprefect al județului Mureș, a fost alaturi de echipa medicala și transmite mulțumiri tuturor celor care au … Source