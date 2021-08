FOTO | Accident în Vâlcele provocat de un şofer de 86 de ani din Mureş

Două persoane, în vârstă de 86 şi 84 de ani, au fost rănite The post FOTO | Accident în Vâlcele provocat de un şofer de 86 de ani din Mureş appeared first on Realitatea de Mureș. Sursa articolului: FOTO | Accident în Vâlcele provocat de un şofer de 86… [citeste mai departe]