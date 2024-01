Stiri pe aceeasi tema

- Caravana Realitatea PLUS și cei mai buni specialiști bat țara in lung și in lat in locul politicienilor si lupta pentru romani. Ajunge! S-a terminat cu batjocura aleșilor!Nu mai acceptam umilirea romanilor de rand! Nu ratați Caravana Romania Suverana, de luni pana vineri, de la ora 13:00, numai cu Alexandra…

- Primarul Emil Boc a inaugurat numai cu viceprimarul o strada aproape de centrul Clujului, iar la final a spus ”Va mulțumesc tuturor!”.Scena suprarealista a avut loc pe strada Oțetului, iar ”platoul de filmare” a fost pregatita ca pe vremea lui Ceaușescu. Polițiștii Locali au fost surprinși pe strada…

- ATENTIE! Restricții temporare de circulație pe strada „Calea București”, inclusiv in sensul giratoriu din intersecția cu strada „Petru Cercel” The post ATENTIE! Restricții temporare de circulație pe strada „Calea București”, inclusiv in sensul giratoriu din intersecția cu strada „Petru Cercel” first…

- La data de 30 octombrie 2023, in jurul orei 19.30, polițiștii de ordine publica din cadrul Poliției Municipiului Alba Iulia, au oprit pentru control, pe Calea Moților din Alba Iulia, un autoturism care era condus de un tanar de 22 de ani, din Alba Iulia. In urma testarii conducatorului auto, cu aparatul…

- Afacerile locale din industria ospitalitații, situate in centrul Clujului, sunt afectate de șantierul prelungit de pe strada Universitații. „Intr-un proiect de construcție prelungit și inghesuit, nicio afacere nu poate inflori, iar existența noastra este amenințata”, arata proprietarii din zona.

- Pompierii clujeni au intervenit vineri dimineața, pentru stingerea unui incendiu izbucnit intr-un service auto de pe strada Beiușului din municipiul Cluj-Napoca.La fața locului s-au dislocat doua autospeciale de stins incendii, unde au gasit un inceput de incendiu, izbucnit in incinta vopsitoriei auto. Flacarile…

- Din cauza unei avarii aparuta pe reteaua de transport amplasata pe strada Grivitei, nu se poate asigura deocamdata energie termica pentru prepararea apei calde de consum catre punctul termic PT 10, incepand din cursul acestei zilePotrivit Termoficare Constanta, din cauza unei avarii aparuta pe reteaua…

- Un caine cu o rana profunda in zona gatului a fost salvat de echipajele ASPA de pe o strada din Sectorul 5. Animalul fusese legat cu un cablu de sarma, fiind sesizata Politia care va incerca sa gaseasca proprietarul, potrivit news.ro.”Cainele din imagini, care se ascundea de cateva zile pe sub masinile…