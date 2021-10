Caravana mobila de vaccinare va fi lansata sambata, in Sectorul 6, si isi va continua activitatea in fiecare sfarsit de saptamana pana la finele anului, de fiecare data intr-un nou loc din Capitala, a anuntat Primaria Municipiului Bucuresti. Imunizarea este gratuita si nu este nevoie de o programare prealabila pe platforma online, ci doar de un act de identitate valabil. Un autobuz special amenajat va stationa in fiecare weekend in alt loc din Bucuresti, in parcarea unui centru comercial. “Toti cei care doresc sa se vaccineze o pot face in autobuzul STB special amenajat si dotat cu tot ceea ce…