Caraşul duce lipsă de poliţişti! CARAȘ-SEVERIN – Procentul de ocupare a funcțiilor din structura IPJ Caraș-Severin a fost, in 2021, de doar 76,11%. Aceste date au fost conturate in raportul privind evaluarea activitații Inspectoratului de Poliție Județean Caraș-Severin, pe anul trecut! Raportul a fost prezentat vineri, 28 ianuarie 2022, in cadrul unei conferințe de presa, de catre comisar-șef de poliție Ciprian Ioan Terciu, imputernicit adjunct al șefului Inspectoratului de Poliție Județean Caraș-Severin. Acesta a optat sa analizeze, mai intai, gestionarea resurselor inspectoratului, deoarece „este cea mai importanta și cred… Citeste articolul mai departe pe caon.ro…

Sursa articol si foto: caon.ro

