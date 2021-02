Carantina zonala in Remetea Chioarului, Recea și satele aparținatoare ( Mocira, Sasar, Lapușel și Bozanta Mica ) pentru o perioada de 14 zile! Vezi ce activitați sunt interzise In zonele carantinate sunt interzise urmatoarele activitați: a) organizarea de evenimente private (nunți, botezuri, mese festive etc.) in spații inchise și deschise; b) organizarea de evenimente și/sau activitați private pentru copii in spații inchise, cum ar fi locuri de joaca, spații de tip after-school etc.; c) activitatea cu publicul a operatorilor economici care desfașoara activitați de preparare, comercializare și…