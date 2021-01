Masura de carantinare zonala se prelungeste pentru o perioada de șapte zile in orasul Bragadiru si in comuna Chiajna, cu satele apartinatoare Chiajna, Dudu si Rosu, judetul Ilfov, incepand cu data de 1 ianuarie, ora 22:00, potrivit Agerpres."In urma emiterii ordinelor sefului Departamentului pentru Situatii de Urgenta, Raed Arafat, incepand cu data de 1 ianuarie 2021, ora 22,00, pentru o perioada de 7 zile, masura de carantinare zonala se prelungeste in orasul Bragadiru si comuna Chiajna", informeaza un comunicat al Prefecturii Ilfov. Prelungirea masurii de carantinare zonala a fost propusa ca…