- Episcopul Hușilor, PS Ignatie, le cere credincioșilor sa intre in carantina digitala, in afara de restricțiile postului obișnuit. Macar in prima saptamana oamenii sa intre in „postul digital”, spune episcopul, care a vorbit la slujba de duminica despre lumea virtuala, Facebook, rețele sociale și media…

- Preasfințitul Parinte Episcop Ignatie al Hușilor spune, la inceputul Marelui Post, ca ar trebuie sa intram intr-un soi de carantina, pentru ca ”traim intr-o era a tehnologiei și se impune și un alt tip de post, o carantina mediatica”.„”Noaptea e pe sfarsite; ziua este aproape. Sa lepadam dar…

- POST DIGITAL si VIRTUAL!…Preasfintitul Parinte Episcop Ignatie a oficiat, la Catedrala Episcopala din Husi, „Vecernia Iertarii”, duminica 1 martie. La final, Preasfintitul Ignatie i-a indemnat pe cei prezenti sa isi asume, macar in prima saptamana a Postului, postul digital, renuntarea la tot ce inseamna…

- INCEPUTUL POSTULUI PASTELUI… In Duminica Izgonirii lui Adam din Rai, Preasfintitul Parinte Ignatie, Episcopul Husilor, a savarsit Sfanta Liturghie in Manastirea Rafaila, Protopopiatul Vaslui. In prima saptamana a Postului Mare, la Catedrala Episcopala din Husi, Preasfintitul Parinte Episcop Ignatie…

- Ministerul Sanatatii a emis astazi Ordinul ministrului Sanatatii pentru instituirea masurii de carantina a persoanelor in situatia de urgenta de sanatate publica internationala determinata de infectarea cu COVID-19 si stabilirea unor masuri in vederea prevenirii si limitarii efectelor epidemiei.

- Pentru ca epidemia de coronavirus bate deja la porțile Romaniei, primarul din Suceava, Ion Lungu, a cumparat 2.000 de maști, a instalat automate de dezinfectare la fiecare etaj al primariei și vrea sa inchirieze un spațiu cu 10-15 camere, pe post de loc pentru carantina. Primaria din Suceava a achizitionat…

- SPERANTA… Anul trecut, in luna mai, timp de cateva ore, judetul Vaslui a fost sub protectia duhovniceasca a patru episcopi din tara si Europa, nume importante din Biserica Ortodoxa. Inalti prelati din BOR, ca IPS Teodosie, Arhiepiscopul Tomisului, PS Galaction, Episcopul Alexandriei si Teleormanului,…

- OCROTITORUL CREDINTEI…In calendar este insemnata astazi, 20 decembrie, cinstirea Sfantului Ignatie Teoforul. In aceasta zi, PS Ignatie, Episcopul Husilor, cel care a readus credinta in inimile vasluienilor, isi sarbatoreste ocrotitorul spiritual. Tot astazi, de la ora 11.00, la Catedrala Episcopala…