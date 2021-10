„Cărămida” Nokia revine! Modelul 6310, într-o nouă versiune, la aniversarea celor 20 de ani Nokia lanseaza o noua versiune a celebrului model 6310. „Caramida” are cateva specificații noi. Pastreaza jocul Snake, favoritul publicului inainte de apariția aplicațiilor complexe pentru smartphone. Ecranul este color, dar fara touchscreen. Noi sunt și camera foto și accesul la canale radio. Nu este un smartphone, dar este rezistent. Cererea tot mai mare pentru telefoane mai simple, mai puțin accesorizate, a determinat compania Nokia sa reinventeze modelele clasice. Iar 6310 ar putea redeveni vedeta domeniului de telefonie mobila. La aniversarea celor 20 de ani, acesta este lansat, la un preț… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

