Carambol, pe un drum județean din Slobozia. Trei mașini implicate, 5 persoane au fost rănite 5 persoane, printre care și un minor in varsta de 6 an, au suferit un accident pe DN21, in evenimentul rutier au fost implicate 3 autoturisme. „Trei echipaje de la Detasamentul de pompieri Slobozia cu o autospeciala de stingere cu apa si spuma, o autospeciala de descarcerare si o ambulanta SMURD, intervin la un accident rutier, produs pe DN21, Slobozia, in care au fost implicate 3 autoturisme si 6 persoane. In urma evenimentului rutier au rezultat 5 victime (4 adulti si un minor de aproximativ 6 ani)„, se arata intr-un comunicat de presa remis de ISU Ialomita. Dupa acordarea primului ajutor medical… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Un grav accident rutier a avut loc pe DN 21, in urma caruia cinci persoane, printre care și un copil de 6 ani, au fost ranite. In evenimentul rutier au fost implicate 3 autoturisme in care se aflau șase persoane, informeaza ISU Ialomita. La fața locului s-au deplasat trei echipaje de la Detasamentul…

- Un accident de circulatie soldat cu ranirea a 5 persoane, intre care un copil de 6 ani, s-a produs vineri, pe DN21, in evenimentul rutier fiind implicate 3 autoturisme, informeaza ISU Ialomita."Trei echipaje de la Detasamentul de pompieri Slobozia cu o autospeciala de stingere cu apa si spuma, o…

- Un accident de circulatie soldat cu ranirea a 5 persoane, intre care un copil de 6 ani, s-a produs vineri, pe DN21, in evenimentul rutier fiind implicate 3 autoturisme, informeaza ISU Ialomita, potrivit obiectiv.net .Este vorba despre 4 adulți și un minor de aproximativ 6 ani. Este mobilizare masiva…

- Detașamentul de pompieri Alba Iulia intervine, duminica seara, pentru acordarea primului ajutor medical și asigurarea masurilor PSI, in municipiu, pe Calea Moților. Din informațiile preliminare ar fi vorba despre un accident rutier in care ar fi implicate trei autoturisme, fara persoane incarcerate.Forțe…

- Detașamentul de pompieri Alba Iulia intervine, duminica seara, pentru acordarea primului ajutor medical și asigurarea masurilor PSI, in municipiu, pe Calea Moților. Din informațiile preliminare ar fi vorba despre un accident rutier in care ar fi implicate trei autoturisme, fara persoane incarcerate.Forțe…

- Un accident rutier s-a petrecut marți dimineata, in jurul orei 5.30, pe strada Traian Vuia.Pompierii de la Detașamentul 1 Cluj-Napoca au intervenit in aceasta dimineața la un accident rutier petrecut pe strada Traian Vuia.Apelul de urgența a venit in jurul orei 05:30, iar in accident au fost implicate…

- Un accident rutier, cu trei autoturisme implicate, s-a produs duminica in localitatea argeșeana Cotmeana. Anterior, alte patru mașini au fost implicate intr-o tamponare la Valea Ursului. In apropiere, inca doua autoturisme intrasera in coliziune.