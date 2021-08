Carambol pe DN13A: 10 mașini implicate într-un accident rutier Zece masini au fost implicate, sambata, intr-o tamponare in lant, in localitatea Fantanele, pe DN 13 A. Potrivit Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta „Horea” al judetului Mures, din primele evaluari este vorba si despre o victima neincarcerata. La fata locului intervin lucratori de la Punctul de lucru Sovata, SVSU Fantanele si Sangeorgiu de Padure, a precizat ISU Mures. The post Carambol pe DN13A: 10 mașini implicate intr-un accident rutier appeared first on Puterea.ro . Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Potrivit Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta "Horea" al judetului Mures, din primele evaluari este vorba si despre o victima neincarcerata.La fata locului intervin lucratori de la Punctul de lucru Sovata, SVSU Fantanele si Sangeorgiu de Padure, a precizat ISU Mures.

- Zece masini au fost implicate, sambata, intr-o tamponare in lant, in localitatea Fantanele, pe DN 13 A. Potrivit Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta „Horea” al judetului Mures, din primele evaluari este vorba si despre o victima neincarcerata. La fata locului intervin lucratori de la Punctul…

- Trei masini au fost implicate vineri seara intr-un accident, pe autostrada A1, la iesirea din Vestem, doua dintre autovehicule fiind cuprinse de flacari, a anuntat Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta (ISU) Sibiu. Echipajele SAJ si ISU au transportat doi raniti la Unitatea de Primiri Urgente…

- Un accident rutier a avut loc pe Drumul Național 6, in Mehedinți. Un barbat a murit dupa ce doua tiruri și o autoutilitara s-au ciocnit pe un pod. Trei autovehicule, dintre care o autoutilitara si doua autotrenuri au fost implicate, luni, intr-un accident rutier produs pe DN 6, intre Orsova si Turnu…

- Doua autoturisme au fost implicate, luni, intr-un accident rutier petrecut pe drumul E581, in localitatea Cretesti, au informat reprezentantii Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Vaslui. La fata locului s-a deplasat un echipaj de pompieri din cadrul Detasamentului Husi, ulterior…

- Pompierii militari de la Secția Sarmașu au fost solicitați sa intervina sambata dupa-masa, 12 iunie, la un accident rutier petrecut in orașul Sarmașu, mai exact in localitatea aparținatoare Sarmașel Gara. Potrivit informațiilor furnizate de Biroul de presa al Inspectoratului pentru Situații de Urgența…

- Un accident rutier in care au fost implicate patru autoturisme a avut loc, sambata dupa-amiaza, pe DN 1, la Baicoi, traficul in zona fiind restrictionat. Conform Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Prahova, patru autoturisme in care se aflau 11 persoane, dintre care patru sunt minori, au…