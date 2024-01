Stiri pe aceeasi tema

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Poliției Romane informeaza ca un cap tractor de TIR a cazut de pe un pod, pe DN 6 Orșova – Caransebeș, in zona localitații Valea Timișului, județul Caraș-Severin. Polițiștii au stabilit ca, in timp ce un barbat, cetațean turc, in varsta de 45 ani, conducea…

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca doua autoturisme au fost implicate intr un accident pe DN 65 Craiova Slatina, in afara localitatii Pielesti,judetul Dolj, circulatia fiind intrerupta in ambele sensuri.In urma impactului, un pasager a suferit leziuni grave,…

- Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca pe DN 6 Orsova Caransebes, in zona localitatii Buchin, judetul Caras Severin, a avut loc un accident rutier.Incidentul s a produs intre doua autovehicule si s a soldat cu ranirea a doua persoane. Cele doua victime sunt evaluate…

- Un accident in care au fost implicate 10 masini a avut loc, duminica, pe A1 Bucuresti-Pitesti, in zona localitatii dambovitene Olteni, anunta Centrul Infotrafic din cadrul Inspectoratului General al Politiei Romane. Citește și: Minor de la un centru din Argeș, trimis in judecata pentru violența și amenințare…