Stiri pe aceeasi tema

- Traficul este oprit sambata dupa-amiaza pe Autostrada A1, in zona localitații Margina, județul Timiș, unde a avut loc un accident in care au fost implicate trei mașini. Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Poliției Romane informeaza ca pe autostrada A1 Deva – Nadlac, la kilometrul 426, in…

- O femeie a murit, iar fiica a fost transportata la spital cu elicoperul SMURD in urma unui accident rutier in județul Galați. O femeie de 42 de ani a murit, sambata, in localitatea Negrilești, județul Galați, intr-un accident. Fiica de 14 ani se afla pe bancheta din spate și a suferit leziuni. Polițiștii…

- Accident teribil produs, sambata, pe DN 1D la intersecția cu DJ 100B, pe raza localitații Fulga, din județul Prahova! In urma coliziunii dintre trei mașini, 6 persoane au fost ranite. O fetița de 12 ani a fost transportata de urgența la spital, cu elicopterul SMURD. Aceasta a ajuns la Spitalul”Grigore…

- Un accident rutier a avut loc joi dupa-amiaza pe Calea Baciului din Cluj-Napoca. Din primele date, nu au fost victime incarcerate, insa o femeie in varsta de 49 de ani a fost transportata la spital.„In urma evenimentului rutier, o femeie de 49 ani a fost transportata la spital pentru investigații suplimentare. Victima…

- Accidentul s-a petrecut joi, la intersecția DJ693 cu DN59A, in Carpiniș. Impactul puternic dintre cele doua mașini a fost surprins de camerele de supraveghere.Un tanar de 26 de ani, care tracta o platforma cu un autoturism, a intrat cu viteza in intersecție fara sa se asigure soi sa acorde prioritate.…

- Un accident rutier s-a produs, in aceasta dimineața, pe o strada din municipiul Turda. Din primele date, o femeie a fost transportata la spital.„In jurul orei 06.05, un conducator auto in varsta de 51 de ani, care se deplasa cu autovehiculul in direcția municipiului Cluj-Napoca, pe strada Campiei,…