Carambol la Otopeni pe DN1. Traficul spre Ploiești, blocat Carambol pe DN1, in orașul Otopeni, in care sunt implicate cinci mașini. Traficul spre Ploiești este blocat, iar la fața locului a fost chemat și un elicopter SMURD, dupa cum a anunțat Centrul InfoTrafic. In cele 5 autoturisme implicate in accident se aflau 11 persoane. Au fost extrase, de echipele de descarcerare, doua persoane pana in acest moment. The post Carambol la Otopeni pe DN1. Traficul spre Ploiești, blocat appeared first on Puterea.ro . Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

