Un accident in care au fost implicate șapte mașini s-a produs joi pe DN in județul Bihor. Traficul auto prin zona este intrerupt. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro

- Un accident rutier a avut loc in Crainimat. Doua mașini au fost avariate dupa ce șoferul uneia dintre ele a virat stanga fara sa se asigure. Un apel la 112 anunța un accident rutier pe DN 17, in Crainimat. Au fost direcționate echipaje ale poliției și Pompierii militari din cadrul Detașamentului de…

- Politia a deschis focul asupra unei masini in centrul Parisului, doua persoane au fost ucise, iar una ranita, potrivit ziarului Le Figaro, citeaza digi24.ro. Incidentul, petrecut in timpul noptii, a avut loc in apropiere de Pont Neuf din capitala franceza.

- Compania Arctic, liderul pieței de electrocasnice din Romania, a depașit doua milioane de mașini de spalat rufe produse in fabrica din Ulmi, prima unitate de producție Industry 4.0 din țara, Post-ul Doua milioane de mașini de spalat rufe, produse in fabrica din Ulmi apare prima data in Gazeta Dambovitei…

- Incidentul s a intamplat miercuri dupa amiaza, 13 aprilie, pe Splaiul Independentei din municipiul Ramnicu Valcea.Soferul unui vehicul istoric, cu destinatie speciala, ce poate fi confundat usor cu un vehicul militar, a pierdut controlul directiei de mers si a acrosat doua autoturisme parcate regulamentar…

- Un autovehicul blindat istoric care circula pe Splaiul Independentei din municipiul Ramnicu Valcea a lovit o mașina parcata pe marginea drumului, iar din ricoșeu a fost avariata inca o mașina, a relatat publicația locala Gazeta Valceana . In imaginile difuzate pe rețelele de socializare miercuri, 13…

- Un tanar din Baia Mare a distrus, cu o bara metalica, mai multe autoturisme parcate pe strada Victoriei din municipiu, a informat, miercuri, purtatorul de cuvant al IPJ Maramures, Ionela Cozma, potrivit Agerpres.Evenimentul a fost sesizat telefonic la numarul unic 112 de un cetatean aflat pe strada.…

- Imaginile de la fața locului au surprins amploarea accidentului in lanț. Mai multe camioane și mașini au fost cuprinse de flacari puternice. Un nor de fum gros era vizibil de la cațiva kilometri distanța.Multiple deaths, vehicle fires in massive pile-up in Missouri #missouricrash #interstate57 #missouripilup…