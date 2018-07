Stiri pe aceeasi tema

- Este trafic ingreunat pe Autostrada Soarelui din cauza unui accident in care au fost implicate trei mașini, sambata dimineața. O persoana a fost ranita ușor, in urma ciocnirii produse pe sensul spre Constanța. UDPATE 9:05: Traficul rutier a fost reluat pe banda a doua a Autostrazii Soarelui, la kilometrul…

- Circulația rutiera se desfașoara ingreunat, sambata dimineața, pe Autostrada Soarelui, sensul spre Constanța, din cauza unui accident rutier in care au fost implicate trei mașini. O persoana a fost ranita ușor.Potrivit Centrului Infotrafic din Inspectoratul General al Politiei Romane, circulația…

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca astazi, pana la orele 20:00, pe Autostrada A1 pe sensul Arad catre Timisoara, circulatia rutiera va fi restrictionata pe prima banda si pe cea de urgenta, la kilometrul 532+400 metri din cauza lucrarilor de reparare a rosturilor…

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca, astazi, pana in jurul orelor 19:00, din cauza lucrarilor de reparatii si asfaltare efectuate, traficul rutier este restrictionat pe banda a doua, la kilometrul 157 al Autostrazii A2 Bucuresti ndash; Constanta, pe sensul catre…

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca, marți, 19 iunie, pana in jurul orelor 19:00, din cauza lucrarilor de reparatii si asfaltare efectuate, traficul rutier este restrictionat pe banda a doua, la kilometrul 157 al Autostrazii A2 Bucuresti – Constanta, pe sensul…

- Doi oameni au fost raniți grav, miercuri seara, in urma unui accident pe Autostrada Soarelui, pe sensul spre litoral. Trei mașini și un camion s-au ciocnit, la kilometrul 71, potrivit Centrului Intotrafic. Circulația in zona este oprita. Accidentul a avut loc pe Autostrada Soarelui (A2 București-Constanța)…

- Traficul rutier este ingreunat pe Autostrada A2 Bucuresti-Constanta, pe sensul de mers catre Capitala, in urma unui accident in lant in care au fost implicate trei autoturisme. In schimb, pe DN 1, in statiunile de pe Valea Prahovei, la aceasta ora sunt valori normale de trafic.Potrivit Centrului…

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca astazi, pana la orele 16:00, circulatia rutiera este restrictionata pe prima banda pe Autostrada A2 Bucuresti Constanta, intre kilometrii 12 si 36, pe sensul catre litoral, si tot pe prima banda, intre kilometrii 29 si 28,…