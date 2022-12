Stiri pe aceeasi tema

- Un carambol uriaș s-a produs, duminica de dimineața, pe DN1, la ieșirea din Brașov spre Predeal. In coliziune au fost implicate numai puțin de 17 mașini, printre care și o ambulanța, dar fara pacient. De vina pentru accidentul in lanț nu ar fi fost viteza șoferilor, ci condițiile meteo nefavorabile…

