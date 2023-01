Stiri pe aceeasi tema

- Pompierii militari sunt in alerta dupa ce in jurul orei 22,30, un apel la 112 a anunțat izbucnirea unui incendiu la o hala unde se produc peleți. Imediat spre strada Pacurarilor din municipiul Arad au plecat doua autospeciale de lucru cu apa și spuma, o autospeciala pentru salvare la inalțimi și un…

- Curtea de Apel Bucuresti a dispus incetarea procesului penal impotriva omului de afaceri Nelu Iordache, fiind anulata o pedeapsa de 12 ani si 6 luni inchisoare primita de acesta la instanta de fond in dosarul delapidarii companiei de transport aerian Blue Air. Nelu Iordache se afla in prezent in penitenciar,…

- Curtea de Apel Bucuresti a dispus incetarea procesului penal impotriva omului de afaceri Nelu Iordache, fiind anulata o pedeapsa de 12 ani si 6 luni inchisoare primita de acesta la instanta de fond in dosarul delapidarii companiei de transport aerian Blue Air, potrivit Agerpres. Decizia instantei de…

- Grav accident de circulație pe autostrada vestului vineri dupa amiaza. Un microbuz cu 11 oameni la bord s-a rasturnat intre Nadlac și Arad.O persoana a murit, iar una este grav ranita. A fost activat Planul Roșu de Intervenție, la locul accidentului fiind trimise mai multe echipaje de descarcerare,…

- Diana Șoșoaca a vorbit, joi, la Realitatea PLUS, despr situația in care se afla Romania in acest moment, dupa respingerea intrarii in spațiul Schengen de catre Austria și Olanda, dar și despre un posibil amestec al Ungariei in decizia luata de cancelarul austriac vizavi de țara noastra.Intrebata daca…

- Comisariatul Județean pentru Protecția Consumatorilor (CJPC) Arad a continuat seria de controale privind respectarea prevederilor legale din domeniu in intreaga rețea de supermarketuri și in...

- Compania CFR Infrastructura a semnat contractul de execuție pentru reabilitarea unui nou lot de cale ferata de pe ruta Caransebeș – Arad. Primul, cel aflat pe raza Timișoarei, a fost semnat acum doua saptamani. Acum a fost lansat și șantierul pe lotul 4 Ronaț Triaj – Arad, un contract in valoare de…

- Nine migrants from India and Afghanistan were caught by the Arad border police attempting to leave the country illegally, hidden in two trucks with goods, both checked at the Nadlac II border crossing point, told Agerpres. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…