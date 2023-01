Capul mafiei siciliene Cosa Nostra, capturat. Ce asasinate celebre a ordonat Cel mai cautat lider mafiot din Italia, Messina Denaro, a fost arestat. El a fost depistat intr-o clinica medicala din Palermo. Pe Twitter au aparut imagini cu momentul in care Matteo Messina Denaro este condus in catuse catre masina carabinierilor, dar si cu oamenii care aplauda reusita politistilor: Eccolo in manette, Matteo #MessinaDenaro catturato dopo 30 anni dai @_Carabinieri_ pic.twitter.com/XlL2WIBfXe— Nicola Pinna (@nicola_pinna) January 16, 2023 Dupa 30 de ani de fuga, capul mafiei siciliene Cosa Nostra, Matteo Messina Denaro, a fost arestat de carabinieri italieni intr-o clinica… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Politia italiana l-a arestat pe cel mai cautat lider mafiot, Matteo Messina Denaro, relateaza luni agențiile de presa straine. Messina Denaro, care a fost retinut la Palermo, in Sicilia, este considerat unul din nasii mafiei siciliene Cosa Nostra si era dat in urmarire din 1993. „Dupa 30 de ani de fuga,…

- Politia italiana l-a arestat pe cel mai cautat lider mafiot, Matteo Messina Denaro, relateaza luni ANSA, AFP si Reuters, potrivit Agerpres. Messina Denaro, care a fost retinut la Palermo, in Sicilia, este considerat unul din nasii mafiei siciliene Cosa Nostra si era dat in urmarire din 1993. „Dupa 30…

- Carabinierii au anuntat luni ca l-au arestat pe Matteo Messina Denaro, cel mai cautat cap mafiot in Italia, acesta reusind sa eludeze autoritatile timp de 3 decenii, relateaza Reuters. Messina Denaro, care a fost arestat in Palermo, capitala Siciliei, este acuzat de autoritatile italiene ca este un…

- Politia italiana l-a arestat pe cel mai cautat lider mafiot, Matteo Messina Denaro. Messina Denaro, care a fost retinut la Palermo, in Sicilia, este considerat unul din nasii mafiei siciliene Cosa Nostra si era dat in urmarire din 1993, scrie digi24.ro.

- El e creditat cu transformarea gruparii mafiote Cosa Nostra intr-o organizație redutabila și in lumea afacerilor, nu doar in traficul de droguri, arme și ființe umane, relateaza G4Media.ro care citeaza La Stampa.Matteo Messina Denaro a fost dat in urmarire generala din vara anului 1993, cand a ordonat…

- Messina Denaro, considerat a fi unul dintre șefii mafiei Cosa Nostra din Sicilia, fugea de autoritați de mai bine de 30 de ani, scriu Reuters și The Guardian. Carabinierii italieni l-au arestat luni pe Matteo Messina Denaro, cel mai cautat șef mafiot din țara, care fugea de poliție de peste trei decenii.…

- Șeful unei grupari mafiote, care fusese condamnat la peste 200 de ani de inchisoare pentru rapire si omucidere, a evadat in urma atacului asupra inchisorii din Mexic in care au fost ucise 19 persoane.

- Luni se implinesc noua ani de la izbucnirea protestelor impotriva deciziei președintelui ucrainean de la acea vreme, Viktor Ianukovici, de a alege legaturi mai stranse cu Rusia, in loc sa semneze un acord de asociere politica și de liber schimb cu Uniunea Europeana, relateaza G4Media.ro.Laudand militarii,…