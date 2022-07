Peste 7 kilograme amfetamina si 5 grame de canabis, precum si suma de 11.000 de lei au fost descoperite si ridicate in urma perchezitiilor domiciliar in judetele Galati, Braila si Dambovita. Procurorii Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism – Serviciul Teritorial Galati au dispus retinerea pentru 24 de ore a doi […] The post Captura impresionanta de amfetamina in Galați. 2 persoane saltate de mascați appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .