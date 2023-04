Captură de proporții în Vama Giurgiu: aproape 3,5 kilograme de bijuterii din aur, în valoare de peste 800.000 de lei ”Lovitura” polițiștilor de frontiera giurgiuveni a fost inregistrata marți seara, in urma controlului unui autocar, la intrarea in țara. In data de 25.04.2023, in jurul orei 21.30, polițiștii de frontiera giurgiuveni au oprit pentru control, pe sensul de intrare in țara, un autocar ce aparține unei firme de transport persoane – anunța reprezentanții IPTF Giurgiu. Cu aceasta ocazie oamenii legii au descoperit in urma controlului efectuat asupra mijlocului de transport, intr-un loc special amenajat in compartimentul motor, cinci pachete ce conțineau mai multe bijuterii din metal de culoare galbena… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Polițiștii de frontiera giurgiuveni au descoperit intr-un autocar peste 3,4 kg bijuterii posibil din aur, in valoare de peste 860.000 de lei. Polițiștii de frontiera giurgiuveni au oprit, aseara, pentru control, pe sensul de intrare in țara, un autocar a unei firme de transport persoane. 1 de 4 In urma…

- Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × Am citit și sunt de acord cu Politica de confidențialitate BACK TO TOP DESPRE Exclusivitați și documente incendiare. Echipa stiripesurse.ro…

- Casa parohiala din localitatea Sandulesti a fost sparta de hoți chiar in noaptea de Inviere. Hoții au au furat bijuterii in valoare de cateva mii de lei. „La data de 16 aprilie a.c., in jurul orei 1.35, politistii Sectiei 9 Politie Rurala Turda au fost sesizati, de catre un barbat in varsta de 57 de…

- Ghinion pentru doi tineri care au fost opriți de polițiștii de frontiera pe o strada din municipiul Sighetu Marmației. Polițiștii de frontiera au oprit, in trafic, pentru control, pe raza municipiului de pe Tisa un autoturism marca BMW, inmatriculat in Romania, la volanul mașinii fiind un maramureșean…

- Bunuri susceptibile a fi contrafacute in valoare de 8.000 lei au fost confiscate de politistii de frontiera de la P.T.F. Vama Veche. Potrivit unui comunicat al Garzii de Coasta, politistii de frontiera din cadrul Punctului de Trecere a Frontierei Vama Veche au descoperit, intr un autocar sosit din Turcia,…

- Aproape 400 de grame de bijuterii din aur, gasite asupra unui turist roman ce nu avea documente justificative, au fost confiscate de polițiștii de frontiera de la Giurgiu. Valoarea bijuteriilor depașește 100.000 de lei. Duminica, dupa pranz, polițiștii de frontiera giurgiuveni opreau pentru control,…

- Un turc a vrut sa treaca prin Vama Giurgiu cu grivne ucrainene in valoare de 105.000 de euro. Polițiștii de frontiera din cadrul P.T.F. Giurgiu au descoperit, in urma unui control efectuat asupra unui autocar, ascunse, intr-un spațiu special amenajat, 4.220.000 grivne (moneda nationala a Ucrainei),…

- „In data de 31.01.2023, in Punctul de Trecere a Frontierei Calarasi, pe sensul de intrare in tara, s-a prezentat un cetatean bulgar, in vasta de 49 de ani, conducator al ansamblului rutier. Politistii de frontiera au procedat la controlul documentelor soferului si a mijlocului de transport, constatand…