Procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizata și Terorism (DIICOT) Structura Centrala au dispus astazi reținerea a doi inculpați, cetațeni turci, pentru savarșirea infracțiunii de trafic de droguri de mare risc. Aceștia sunt supectați ca, in ultimele doua luni, au traficat ecstasy in valoare de aproximativ 4.000.000 de euro. S-a reținut ca, in […]