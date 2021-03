Captura carierei, pentru un câine polițist, care a descoperit droguri în valoare de 8 milioane de dolari Politia din statul american Indiana a confiscat o jumatate de tona de marijuana in valoare de 8 milioane de dolari dupa ce un caine de patrulare a simtit mirosul drogurilor in timpul unei opriri in trafic, relateaza joi dpa.Incidentul a avut loc marti dupa-amiaza in momentul in care un ofiter de politie a perchezitionat o camioneta dupa ce a oprit-o pentru o incalcare a regulilor de circulatie in afara Lowell, in nord-vestul statului Indiana."In timpul perchezitiei, ofiterii au descoperit 38 de cutii mari si 6 saci de gunoi negri", a declarat politia din Indiana."Cutiile erau infasurate in folie… Citeste articolul mai departe pe realitatea.net…

Sursa articol si foto: realitatea.net

Stiri pe aceeasi tema

- Politia olandeza a confiscat in portul Rotterdam 1,5 tone de heroina, cea mai importanta captura realizata in Olanda, si a arestat cinci barbati in cadrul unei stranse colaborari cu politia britanica, au anuntat marti procurorii, potrivit AFP.

- Politia spaniola a anuntat, miercuri, ca a confiscat aproape 4 milioane de masti medicale contrafacute, cu prilejul unei operatiuni care a vizat o reuniune a unui grup de tineri care incalcau restrictiile antiepidemice in vigoare, informeaza Agerpres , care citeaza AFP. Mastile au fost gasite in interiorul…

- Marina mexicana a confiscat droguri ilegale in valoare de zeci de milioane de dolari intr-un raid recent efectuat in largul coastei statului Sinaloa, a declarat sambata parchetul, citat de dpa.

- Marina mexicana a confiscat droguri ilegale in valoare de zeci de milioane de dolari intr-un raid recent efectuat in largul coastei statului Sinaloa, a declarat sambata parchetul, citat de dpa. Drogurile – 2,5 tone de metamfetamina si 100 000 de pastile de fentanil – au fost descoperite in timpul inspectarii…

- Marina mexicana a confiscat droguri ilegale in valoare de zeci de milioane de dolari intr-un raid recent efectuat in largul coastei statului Sinaloa, a declarat sambata parchetul, citat de dpa. Drogurile - 2,5 tone de metamfetamina si 100 000 de pastile de fentanil - au fost descoperite in timpul…

- Politia germana a descoperit intr-o masina 130 kg de hasis, in valoare de aproximativ 1,3 milioane de euro, in timpul unui control de rutina, au anuntat marti autoritatile, citate de agerpres . Actiunea de control a fost efectuata la data de 28 ianuarie pe o autostrada intre orasele Magdeburg si Hanovra,…

- Cocaina in valoare de 12 milioane de dolari a fost gasita de Serviciul de Graniceri din Ucraina. Captura de amploare a fost facuta la frontiera moldo-ucraineana, mai exact, la punctul de trecere „Tudora – Starokazacie”. Drogurile au ajuns in Ucraina din Ecuador intr-un container cu fructe, transmit…

- Cocaina in valoare de 12 milioane de dolari a fost gasita de Serviciul de Graniceri din Ucraina. Captura de amploare a fost facuta la frontiera moldo-ucraineana, mai exact, la punctul de trecere „Tudora – Starokazacie”.